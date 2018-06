"Possibile flat tax già da agosto"

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

La flat tax potrebbe già essere prevista dal prossimo agosto per le imprese con fatturati ridotti, interessando anche le partite Iva. Lo annuncia il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, nel corso dell''Intervista' di Maria Latella su Sky. "Penso si potrà fare subito qualcosa nel 2018, in particolare sul fronte delle imprese. Stiamo già lavorando - dice ancora - e mi auguro che da agosto potremo iniziare a fare qualcosa in tema di pace fiscale e allargare i modelli di sistemi forfettati per le imprese, con fatturati ridotti, anche con una flat tax per le partite Iva".

Quanto alla pace fiscale, Garavaglia precisa: "Non si tratta assolutamente di un condono fiscale". Inoltre, aggiunge il viceministro, "nelle bozze del Def che circolano c'è l'impegno" a scongiurare l'aumento dell'Iva dal prossimo gennaio e "quando arriverà il documento in Parlamento l'orientamento sarà questo". Per quanto riguarda l'appartenza all'euro, infine, "non è mai stata in discussione" ribadisce Garavaglia.