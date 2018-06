Carburanti, ritocchi all'ingiù

(Fotogramma)

Ancora ritocchi al ribasso sulla rete carburanti nazionale. Dopo l’intervento in discesa della scorsa settimana, in particolare, oggi Eni ha limato nuovamente di 1 centesimo i prezzi raccomandati della benzina e del diesel, mentre le quotazioni dei due prodotti in Mediterraneo hanno centrato un leggero rimbalzo.

Sul territorio, intanto, prezzi praticati senza particolari scosse in attesa di mostrare gli effetti dell’ultimo movimento del Cane a sei zampe. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di 'Quotidiano Energia' dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,643 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,643 a 1,654 euro/litro (no-logo a 1,621). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,516 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,516 a 1,531 euro/litro (no-logo a 1,497).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,763 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,738 a 1,832 euro/litro (no-logo a 1,662), mentre per il diesel la media è a 1,641 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,630 a 1,709 euro/litro (no-logo a 1,538). Il Gpl, infine, va da 0,655 a 0,663 euro/litro (no-logo a 0,636).