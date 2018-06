Fonti Ue: "Molto contenti della linea Tria sui conti"

(AFP PHOTO)

"Abbiamo letto tutti l'intervista" concessa dal ministro dell'Economia italiano Giovanni Tria al 'Corriere della Sera' e "siamo molto contenti di quello che ha detto". Lo spiega un alto funzionario Ue, in vista della riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin che si terrà giovedì e venerdì prossimi, a Lussemburgo.

Durante l'Eurogruppo, ha continuato l'alto funzionario, Tria verrà ascoltato "ma ci sarà solo un'introduzione generale alle sue politiche, come per il ministro spagnolo. Entrambi introdurranno le rispettive politiche ma - continua - non ci saranno grandi discussioni: di solito non avviene".

"Naturalmente non parleremo ora di flessibilità: non abbiamo ancora visto il budget. Ci sono regole sulla flessibilità che valgono per tutti - conclude -. Darò la stessa risposta, finché non avremo il bilancio".