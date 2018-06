Lavoro, a tempo determinato l'80% dei nuovi contratti

(Fotogramma)

Nel primo trimestre l’incidenza delle attivazioni a tempo determinato sulle attivazioni totali è stata pari all’80,1%, in aumento rispetto al 77,6% registrato nel primo trimestre del 2017. Lo sottolinea la nota trimestrale congiunta Ministero del Lavoro, Istat, Inail, Inps e Anpal. Si tratta dell'aumento per l’ottavo trimestre consecutivo (+350 mila unità).

In particolare - continua la nota - "questi segnali si rafforzano per le imprese industriali e dei servizi" che mostrano un forte incremento del tempo determinato (+492 mila su base annua). Contestualmente, per le posizioni lavorative a tempo indeterminato si osserva un nuovo consistente rallentamento della crescita nei dati delle CO (+11 mila posizioni) e una lieve aumento in quelli Inps (+30 mila posizioni).