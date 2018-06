(Fotogramma)

Ad oggi, per chiamare il contact center dell'Inail - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - è necessario digitare il numero verde Insp. Entrambi gli istituti, infatti, hanno gli stessi numeri di telefono: uno gratuito per chi chiama da linea fissa (803 164) e un altro a pagamento per chi utilizza il cellulare (06 164 164). Tuttavia le cose cambieranno a partire dall'1 luglio 2018 quando l'Inail avrà un proprio numero di telefono dedicato.

A differenza di quanto avviene oggi, però, chiamare l'Inail non sarà gratuito poiché non è stato previsto alcun numero verde per coloro che necessitano di informazioni in merito ad infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Infatti, il nuovo numero Inail (06.6001) sarà a pagamento e il costo dipenderà dalle tariffe adottate dal gestore telefonico di ciascun utente. Il nuovo contact center sarà attivo per 5 giorni a settimana - dal lunedì al venerdì - dalle 09:00 alle 18:00. Dall'1 luglio 2018, quindi, per avere informazioni su pratiche di competenza dell'Inail, non dovrete più contattare il numero verde Inps.

All'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro potete chiedere informazioni in merito alla normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro, sul premio assicurativo e sulle prestazioni riabilitative e di reinserimento sociale e lavorativo in caso di infortunio. Il numero è utile anche per le casalinghe che vogliono sottoscrivere l'assicurazione contro gli infortuni domestici.