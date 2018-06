Cnh Industrial produrrà veicoli anfibi per i Marines

Iveco Defence Vehicles, società del gruppo Cnh Industrial, si aggiudica un appalto per la fornitura di una piattaforma anfibia al Corpo dei Marines degli Stati Uniti in collaborazione con Bae Systems. In particolare fornirà il progetto, i componenti fondamentali e i servizi della sua piattaforma anfibia protetta 8x8 in base a un accordo contrattuale per un valore fino a 4 milioni di dollari per i primi quattro anni. L'appalto iniziale prevede la consegna di 30 veicoli Acv (veicoli militari anfibi), con una serie di opzioni per un totale di 204 mezzi.

"Questo contratto rappresenta una pietra miliare nella trasformazione di Iveco Defence Vehicles in un player globale", spiega il president e ceo Vincenzo Giannelli. "Attraverso la partnership con Bae Systems in questo programma, il nostro know-how e la nostra eccellenza tecnica sono stati riconosciuti e vengono ora posti al servizio dei Marines degli Stati Uniti. È per noi un privilegio contribuire a realizzare il futuro dei loro mezzi anfibi da combattimento".

Iveco Defence Vehicles e Bae Systems hanno collaborato strettamente sin dalle primissime fasi di questo programma: il frutto è stata la consegna dei primi 16 prototipi al Corpo dei Marines nel 2017. Nell’arco degli ultimi 15 mesi il team ha dato il suo supporto alle fasi di valutazione e di prove operative condotte dai Marines sui 16 veicoli.