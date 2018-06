Natuzzi, esuberi scongiurati

(Fotogramma)

Si sblocca la vertenza Natuzzi. E' questo il risultato della cabina di regia, riunitasi ieri al Mise, che ha visto la presentazione da parte dell’azienda di un piano industriale ad esuberi zero. Soddisfatti i sindacati che rivendicano "il grande passo in avanti" e il raggiungimento "di un primo obiettivo per i lavoratori.

L’azienda infatti, si legge in una nota unitaria di Feneal Filca Fillea e Filcams Fisascat Uiltucs, ha presentato una proposta "che risponde positivamente alle richieste dei sindacati di completare gli investimenti per rendere competitivi gli stabilimenti italiani ed evitare licenziamenti, reinternalizzando e diversificando le produzioni di tutta la filiera con la creazione di una nuova fabbrica del legno e della gomma".

La rimodulazione del piano dell’azienda prevede infatti l'occupazione a tempo pieno per 1050 lavoratori negli stabilimenti attivi del gruppo, mentre per 600 si avvia un percorso di riqualificazione finalizzato all’inserimento nel nuovo stabilimento, da realizzare in 24 mesi, in cui si produrranno fusti semilavorati e gomma. Per i sindacati, prosegue la nota, ora “è necessario uno strumento idoneo ad accompagnare questo piano, in particolare per permettere la realizzazione del nuovo stabilimento e avviare la riqualificazione professionale dei lavoratori che saranno destinati nella nuova unità produttiva".

"Sarà indispensabile - proseguono - il supporto delle regioni per cofinanziare i programmi di riqualificazione professionale e per velocizzare le pratiche burocratiche utili alla realizzazione del nuovo stabilimento”. E proprio il tema del coinvolgimento delle regioni sarà oggi oggetto di un incontro fissato nel territorio con le istituzioni locali e l’azienda per condividere il piano industriale e le misure per la riconversione professionale. Previste infine nei prossimi giorni le assemblee in tutti i siti produttivi per informare i lavoratori e per una valutazione complessiva dell’accordo. Poi il 28 giugno nuovo incontro della cabina di regia.