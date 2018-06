Sonepar Italia acquisisce i punti vendita Edif in Puglia

Operazione in Puglia di Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico nel nostro paese. L'azienda, controllata dalla multinazionale francese Sonepar, ha infatti rilevato il ramo d’azienda del Gruppo Edif in Puglia composto dalle tre filiali di Barletta, Modugno e Foggia, con un fatturato di oltre 20 milioni di euro nel 2017. Edif, con sede a sede a Corridonia (MC), è attiva fin da oltre trent’anni sul mercato della distribuzione di materiale elettrico e nel 2017 ha fatto registrare oltre 115 milioni di Euro di fatturato con o suoi 27 punti vendita e 2 poli logistici, in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia.

Le tre filiali, in cui lavorano attualmente 66 dipendenti, hanno una superficie complessiva di vendita di circa 3000 mq e oltre 5000mq di magazzino; tutte sono localizzate nelle zone industriali dei tre comuni.

Come si spiega in una nota, "l’operazione, formalizzata oggi tra le due parti, rientra nella strategia di crescita avviata da Sonepar Italia nell’area Sud dove attualmente è presente con 24 punti vendita, 4 dei quali in Puglia". Allo stesso tempo l’uscita dal mercato pugliese "consente a Edif di concentrarsi sulle restanti aree adriatiche dove può contare su una rete vendita capillare, incentrata su un'unica piattaforma logistica, migliorare i flussi di cassa e realizzare investimenti volti al rafforzamento competitivo".

"A distanza di circa un anno dall’inaugurazione del punto vendita di Bari, uno dei più innovativi della nostra rete vendita, siamo molto felici di ritornare in Puglia con questa nuova opportunità - commenta Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia - L’acquisizione ci permette di aumentare la capillarità della nostra rete sul territorio pugliese e sviluppare, inoltre, nuove relazioni e sinergie a lungo termine in tutta l’area Sud. Un’area per noi strategica dove stiamo investendo non solo in termini commerciali, ma anche di capitale umano e sviluppo delle competenze. Di recente, infatti, siamo stati ammessi al bando per il competence center Napoli-Bari sull’Industry 4.0; un ulteriore tassello che si inserisce nello sviluppo di iniziative ad alto valore aggiunto su tutto il territorio".

“L’operazione si inserisce nel percorso di razionalizzazione operativa e consolidamento della posizione di mercato nelle aree storiche portato avanti da Edif negli ultimi anni con importanti risultati - dichiara Umbertina Verdicchio, presidente di EDIF - Per questo abbiamo accolto con disponibilità l'interesse di un’azienda affermata come Sonepar Italia per rilevare il ramo d'azienda pugliese che vanta una presenza più che ventennale sul territorio”.

“La rete vendita sud di Sonepar Italia gestisce attualmente oltre 2.000 ordini al giorno, oltre il 15% dei quali on-line, - dichiara Giovanni Mazza, Direttore divisione Sud Sonepar Italia - La struttura di Modugno, di circa 7000 mq, attualmente adibita a spazio commerciale verrà implementata a polo logistico in modo da coprire e gestire in 24 ore gli ordini su tutto il territorio e rispondere, in sinergia con l’hub logistico di Pomezia, alle esigenze di tutti i clienti in Regione. Con questa operazione miriamo a raddoppiare la nostra quota di mercato in regione portandola oltre il 20%. Come tutti i punti vendita Sonepar, anche le tre filiali di Barletta, Modugno e Foggia ospiteranno appuntamenti di formazione sui prodotti e le novità di mercato, punti informativi dedicati all’e-commerce e ai servizi digitali del gruppo e figure specializzate a supporto dei clienti”.

Con l’ingresso delle filiali di Barletta, Modugno e Foggia la rete vendita di Sonepar Italia - azienda nata dall’unione di 11 marchi storici - supera quota 100 negozi su tutto il territorio italiano. L’attività di Sonepar in Italia è iniziata nel 1988 con l’acquisizione della padovana Elettroingross, per poi svilupparsi costantemente negli anni attraverso la crescita interna ed una serie di acquisizioni, l’ultima delle quali è avvenuta a luglio 2017 con la I.M.E.P Elettroforniture.

Il Gruppo Sonepar fondato nel 1969 in Francia da Henri Coisne è presente in 4 continenti e 44 nazioni con oltre 2800 punti vendita attivi e 21,6 miliardi di euro di fatturato consolidato nel 2017. Conta su oltre 44.500 collaboratori in tutto il mondo ed è il primo distributore nazionale in 15 paesi tra cui l’Italia, dove è presente con i marchi Sonepar Italia e Sacchi Elettroforniture, 160 punti vendita, 2400 collaboratori e un fatturato che supera 1 miliardo di euro.

Nell’operazione, Edif s.p.a. è stata assistita da K Finance in qualità di advisor finanziario, dai dottori Giuseppe R. Grasso, Andrea Dubini e Stefano Libera, e dallo Studio Russo De Rosa e Associati in qualità di advisor legale dagli avvocati Gianmarco Di Stasio, Alberto Greco ed Edoardo Colla.