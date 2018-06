Boom precompilata

(Fotogramma)

Risultano in aumento "di oltre il 20%" i modelli di dichiarazione precompilata inviati all'Agenzia delle Entrate direttamente dai contribuenti tramite l'applicazione web al 18 giugno rispetto alla stessa data del 2017, in valori assoluti "circa 1,5 milioni" di invii. Sono i dati forniti dal vice direttore dell'Agenzia Paolo Savini, a margine della consegna dei premi Lef, l'associazione per la legalità e l'equità fiscale, al Cnel. Il 730 precompilato "sta andando veramente molto bene anche al di là delle più rosee aspettative perché abbiamo registrato già un incremento, sono dati della scorsa settimana, di oltre il 20% di dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente all'agenzia", 22% per l'esattezza secondo le cifre fornite dall'agenzia. "Siamo già ad un milione mezzo circa di dichiarazioni precompilate", aggiunge. L'anno scorso i 730 sono stati complessivamente oltre 2 milioni 300, "quindi considerando che siamo ancora al 21 di giugno siamo fiduciosi che supereremo abbondantemente i risultati raggiunti lo scorso anno", osserva Savini.

"Anche dal punto di vista dei primi dati sulle accettazioni delle dichiarazioni precompilate così come sono i dati sono molto confortanti", aggiunge Savini. "Aspettiamo a tirare bilanci conclusivi perché ovviamente chi modifica e chi invia all'ultimo, quindi adesso dovremo dare un dato sovrastimato, ma i primi dati anche su chi non modifica la precompilata sono molto importanti", spiega il vice direttore delle Entrate. Da quest'anno "c'è anche la precompilata assistita che semplifica molto la modalità di modifica e di integrazione dei dati da parte dei cittadini". Savini ricorda inoltre la creazione di un prospetto intuitivo nel quale vengono suddivise le imposte e il relativo utilizzo nel bilancio dello Stato: "già 300-400mila persone hanno acceduto a questo prospetto dove uno può vedere come contribuisce e quanto contribuisce", conclude.