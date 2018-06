Groupon cresce grazie ai codici sconto

In collaborazione con www.promocodi.com

Secondo le statistiche dell’ e-commerce del 2017, Groupon si piazza al quarto posto dei siti italiani più cliccati, preceduto solamente da Amazon, eBay e Booking.com. In un mercato come quello dell’e-commerce in Italia che segna un +16% rispetto al 2016 e una giro d’affari globale pari a 23.138 milioni di Euro, Groupon fa parte di quella nicchia di dieci siti mondiali dove gli utenti a livello internazionale preferiscono acquistare per ottenere uno sconto.

Secondo uno studio effettuato da Promocodi Italia, la keyword “codice promozionale Groupon” è tra quelle più ricercate dagli utenti italiani. Ciò dimostra una tendenza notevole da parte degli internauti a ricercare gli ultimi sconti e le promozioni di Groupon, questo affidabile gigante dell’e-commerce europeo e internazionale.

Il successo di Groupon è determinato da tanti fattori, prima di tutto dalla presenza indiscussa e determinante in tutti i mercati europei più importanti come Francia, Spagna, Regno Unito e Olanda. Grazie alla sua infiltrazione nel territorio Groupon riesce a fornire sconti per ogni tipo di attività: ristoranti e bar, spa e bellezza, salute e tempo libero, esami medici, prestazioni dentistiche, fitness e palestra.

Oltre ai deal vicino a te Groupon.it ti permette di acquistare nel suo e-commerce di tendenza, la sezione Shopping. Anche in questo caso lo sconto è dietro l’ angolo con la possibilità di risparmiare fino all’ 80% sul prezzo di un articolo.

Inoltre Groupon ha la sua sezione di codici sconto, coupon promozionali dei negozi partner come Nike, Adidas, Amazon, Lenovo e Hp Store.

Uno dei principali partner diGroupon.it è senza dubbio Promocodi Italia che ha una sezione del sito riservata ai coupon e ai codici promozionali Groupon. Oltre ai codici sconto Groupon su Promocodi puoi trovare una vasta gamma di codici voucher di moltissimi negozi italiani.

Promocodi.com è uno dei tanti siti di coupon in Italia che cavalcano l’ onda dell’ e-commerce, un mercato che è destinato ad aumentare coinvolgendo sempre un maggior numero di utenti da mobile e da tablet, piuttosto che da desktop. In molte nazioni infatti l’e-commerce è cresciuto a dismisura e gli utenti internet possono acquistare anche da APP, direttamente sul proprio conto.

L’ e-commerce attraverso APP (Applicazione Mobile) è un business che anche Groupon è destinato ad accrescere.