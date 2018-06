Chiamparino: "Rinnovare lobby a sostegno Tav"

(Fotogramma)

"Dobbiamo rinnovare una lobby trasparente e democratica a sostegno della Torino-Lione". E' la sollecitazione che arriva dal presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino. "Bisogna che i giovani rappresentanti del sistema industriale e culturale non solo torinesi e piemontesi, ma anche lombardi e veneti siano protagonisti e mettano la loro faccia" ha detto Chiamparino intervenendo all'assemblea dell'Unione Industriale di Torino.

Fiduciosa "che il ministro Toninelli affronterà il tema in tempi brevi e in maniera non ideologica" la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

"La Tav è determinante, le infrastrutture non sono una questione ideologica, collegano le periferie al centro e i paesi al mondo. Sono un'idea di società inclusiva per questo speriamo che prevalga, come sempre, il buon senso" ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, interpellato sulla Torino-Lione.

Mentre il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, ha avvertito che "bloccare la Tav sarebbe solo un gesto autolesionistico". "Nelle ultime settimane importanti rappresentanti politici chiedono che il progetto della Tav sia sottoposto a una procedura di verifica basata sull’analisi di costi e benefici dell’opera. A questo punto, bloccare la Tav sarebbe solo un gesto autolesionistico. Punitivo soprattutto per il Nord Ovest e le sue ragioni di sviluppo" ha detto Dario Gallina nella relazione all'assemblea degli industriali torinesi, ricordando al "governo che siamo già̀ andati troppo in là̀ con i lavori della Tav per buttare tutto all’aria, disinteressandoci delle conseguenze che un atto simile avrebbe sul piano internazionale e delle relazioni economiche con gli altri Paesi. Vi sarebbe chi ne approfitterebbe per escluderci dai nuovi grandi assi di comunicazione".