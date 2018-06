Eni, nuova scoperta in Angola

Eni annuncia una nuova scoperta a olio nel prospetto esplorativo Kalimba, situato nel Blocco 15/06 nelle acque dell'offshore dell’Angola. La nuova scoperta è stimata contenere tra i 230 e 300 milioni di barili di olio in posto. Il pozzo esplorativo Kalimba-1 NFW è localizzato a circa 150 chilometri dalla costa e 50 chilometri a sud-est dalla Fpso Armada Olombendo (East Hub).

Il pozzo è stato perforato dalla nave di perforazione West Gemini in una profondità d’acqua di 458 metri, raggiungendo una profondità totale di 1.901 metri. Nel pozzo è stata effettuata una campagna di acquisizione dati che ha indicato una capacità produttiva superiore ai 5.000 barili di olio.

La scoperta apre nuove opportunità per l’esplorazione a olio nella parte meridionale del Blocco 15/06, considerata finora principalmente come un’area indiziata a gas, e favorisce ulteriori possibilità di creazione di valore. La joint venture del Blocco 15/06, formata da Eni (operatore, 36,8421%), Sonangol P&P (36.8421%) e Ssi Fifteen Limited (26.3158%), pianificherà le attività di delineazione della scoperta updip e gli studi per accelerare il suo sviluppo.