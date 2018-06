Commissari Ilva, prorogato contratto

"Mi compiaccio della responsabilità espressa dai commissari dell’Ilva e prendo atto della loro volontà di avvalersi della proroga siglata nel contratto che porta al 15 settembre 2018 ogni scadenza senza ulteriori costi economici per lo Stato". Lo annuncia il ministro del lavoro, Luigi Di Maio in una nota.

"Come ministro sto valutando ogni possibile impatto legato alle decisioni che dovrò prendere. Impatto in termini ambientali, sociali, economici e occupazionali. Per questo stiamo esaminando le oltre 23 mila pagine che ci sono state consegnate", aggiunge ribadendo come "ogni decisione sarà presa con responsabilità, non dimenticando che il Movimento 5 Stelle ha raggiunto a Taranto risultati straordinari con circa il 50% delle preferenze, risultati che intende onorare. I tarantini hanno il diritto di tornare a respirare, noi abbiamo il dovere di esaminare ogni pagina con la massima attenzione".

La decisione dei commissari Ilva di avvalersi della proroga prevista dal contratto "è stata presa per favorire un dialogo costruttivo tra governo e parti sociali e permettere all'esecutivo di avere un tempo congruo per fare le proprie valutazione e metterlo nelle migliori condizioni per decidere". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, fonti vicine ai Commissari Ilva spiegano la decisioni di oggi.

La scelta, spiegano ancora le fonti, "è compatibile con la disponibilità finanziaria dell'Ilva con cui garantire il pagamento degli stipendi e l'operatività dell'azienda". Costi zero per lo Stato, quindi, "basati su una analisi molto attenta e uno sforzo straordinario".