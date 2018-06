La Borsa di Wall Street rianima le Borse europee, che rialzano la testa dopo una serie di sedute all’insegna dell’incertezza. La Borsa di Milano chiude la giornata in rialzo dello 0,65% e le altre piazze europee sono tutte positive. Il petrolio sopra i 71 dollari al barile mette il turbo ai titoli energetici. A Piazza Affari, Saipem e Tenaris superano un guadagno del 5 per cento ed Eni registra un progresso del 2,7 per cento.