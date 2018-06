Bper, online nuovo sito istituzionale

E' online istituzionale.bper.it, il nuovo sito di Bper Banca che sostituisce gruppobper.it per tutte le comunicazioni ufficiali dell'istituto e del gruppo bancario. In italiano e in inglese, il portale si rivolge ad azionisti, giornalisti, investitori, analisti e stakeholder istituzionali e contiene tutti i comunicati stampa, le presentazioni al mercato dei dati economici e le informazioni di carattere finanziario, consultabili anche attraverso grafici interattivi.

Come spiega Bper Banca in una nota, "le informazioni hanno un ruolo centrale. E’ questo il concetto che ha guidato la progettazione del sito, dando particolare importanza alle modalità visive con cui sono presentati agli utenti le informazioni e i documenti: un layout grafico pulito ed essenziale, accessibile con qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet), che permette di trovare facilmente le informazioni di interesse. E’ inoltre possibile iscriversi alla newsletter di alert per rimanere aggiornati in tempo reale sulle pubblicazioni più importanti, ricevendole via email".

"Con il sito istituzionale.bper.it, che segue di appena sette mesi il rilascio del nuovo sito commerciale bper.it, ci rivolgiamo a un pubblico esigente che desidera trovare in modo rapido e immediato informazioni sempre aggiornate e ben organizzate", commenta il vicedirettore generale e Chief Business Officer, Pierpio Cerfogli. "Volevamo un sito dove fosse facile trovare le informazioni, senza però rinunciare al tempo stesso a presentarle con modalità visive innovative e accattivanti, perché anche le informazioni finanziarie e istituzionali possono essere ‘piacevoli’ da consultare. Si tratta quindi di un’altra importante tappa del percorso di rinnovamento digitale di Bper Banca che ci permette di avere un dialogo più aperto, immediato ed efficace con i nostri stakeholder", conclude Cerfogli.