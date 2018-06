Carburanti, prezzi ancora giù

(Fotogramma)

Continua la discesa dei prezzi dei carburanti alla pompa, mentre le quotazioni dei prodotti raffinati schizzano all'insù. Lo dice Staffetta quotidiana che rileva oggi come Tamoil abbia ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori, comunque, registrano come la benzina self service si attesti a 1,637 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,616), il diesel a 1,510 euro/litro (-1, pompe bianche 1,491). La benzina servito si attesta invece a 1,752 euro/litro (-1, pompe bianche 1,658) e il diesel a 1,630 euro/litro (-1, pompe bianche 1,533). Per il Gpl a 0,651 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,638), metano a 0,963 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,954).

Quanto alle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri si registrava benzina a 479 euro per mille litri (+23), diesel a 488 euro per mille litri (+18, valori arrotondati).