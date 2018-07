Eni, Descalzi: "Entro il 2018 obiettivi su neutralità carbonica"

Entro la fine dell’anno Eni annuncerà gli obiettivi di un accordo vincolante per la neutralità carbonica del gruppo. Un annuncio "epocale" per un traguardo "fattibile", ha detto l’amministratore delegato del gruppo petrolifero, Claudio Descalzi, nel corso della firma per rinnovare l’accordo quadro fra Eni e il Politecnico di Milano. "Inizia un nuovo ciclo nello sviluppo strategico dell’Eni, da gruppo dell’oil & gas, a compagnia dell’energia a compagnia dell’economia circolare. E la trasformazione del business tradizionale per arrivare alla neutralità carbonica delle emissioni. Sarà un cambiamento incredibile", ha spiegato Descalzi.

Descalzi ha sottolineato che "ancora nessuno si è preso il rischio di annunciare di voler essere neutro dal punto di vista carbonico. Nessuna impresa o Paese lo ha mai fatto. E noi siamo convinti di poterlo fare". Al momento il gruppo energetico sta conducendo le analisi tecniche ed economiche e annuncerà gli obiettivi entro il 2018. "Sarà annuncio epocale". L’ad dell’Eni ha sottolineato che si tratterà di un "accordo vincolante su tempi e quantità. Sarà un passo fondamentale per spingere tutto il sistema verso la riduzione delle emissioni".