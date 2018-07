Lavazza fa shopping in Australia

(Fotogramma)

Lavazza si espande in Australia e si assicura una presenza diretta in tutti i segmenti di mercato (e di consumo) del caffè. Il gruppo torinese ha acquisito il 100% delle attività di Blue Pod Coffee, azienda australiana di Mulgrave specializzata nella distribuzione dei sistemi espresso Lavazza, capsule e macchine, per il settore Office Coffee Service, quello dei distributori nei luoghi di lavoro. Blue Pod da oltre 10 anni è distributore esclusivo in Australia del gruppo Lavazza.

L'operazione "s’inserisce perfettamente nella strategia di internazionalizzazione del gruppo" e "conferma sempre di più l'importanza dell’Australia quale mercato chiave, nel quale Lavazza presidierà direttamente tutti i segmenti di mercato del caffè, sia in casa che nel fuori casa".

Lavazza è già presente in Australia da oltre 30 anni come brand simbolo della qualità del caffè italiano e, dal 2015, opera a livello locale con Lavazza Australia Pty, sede a Melbourne.