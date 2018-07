Naspi, come funziona per i pensionati

(Fotogramma)

Ci sono pensionati che per diversi motivi decidono di continuare a lavorare. Ad esempio, ce ne sono alcuni che hanno ottenuto il riconoscimento della pensione in età non molto avanzata (il che era abbastanza frequente prima dell'approvazione della Legge Fornero) e per questo hanno deciso di continuare a lavorare così da avere una rendita ulteriore a fine mese. Lavorando i pensionati continuano a versare i contributi previdenziali che in un secondo momento gli potrebbero essere utili per aumentare l'importo della pensione già percepita. A tal proposito ci si chiede se un pensionato, che continua a lavorare in caso di licenziamento, ha diritto o meno all’indennità di disoccupazione Naspi. Ricordiamo infatti che questa spetta a coloro che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà e che negli ultimi 4 anni hanno maturato almeno 13 settimane contributive (oltre ad aver lavorato per almeno 30 giorni effettivi nell’ultimo anno).

Qualora il pensionato soddisfi questi requisiti potrebbe richiedere la Naspi all'Inps? La risposta è negativa dal momento che la Legge Fornero ha stabilito che il diritto all'indennità di disoccupazione si estingue una volta raggiunti i requisiti per la pensione. Per lo stesso motivo non possono richiedere l'indennità di disoccupazione coloro che lasciano il lavoro al raggiungimento dell'età pensionabile per il periodo che va dall'interruzione dell'attività lavorativa alla liquidazione del primo assegno previdenziale. Lo stesso vale per i Co.co.co. in pensione, ai quali non spetta la Dis-Coll. Prima di concludere però è importante sottolineare che questo non vale per tutti i trattamenti previdenziali, ma solamente per quelli diretti come la pensione di vecchiaia e anticipata. Possono richiedere la Naspi, quindi, coloro che perdono il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà ma al contempo titolari di una pensione di reversibilità o di invalidità civile.