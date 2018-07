Di Maio: "Colpo mortale al precariato"

(Fotogramma)

Il decreto Dignità "dà un colpo mortale al precariato, licenziando il Jobs act", restituisce "diritti" e combatte la "precarietà, la burocrazia, l'azzardo e la delocalizzazione". Così Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi sul decreto Dignità.

La precarietà, sottolinea, "è una piaga che sta danneggiando le famiglie e la nascita di nuove. Contrastarla è un modo per permettere la crescita demografica, combatterla vuol dire consentire ai giovani di farsi una famiglia, vuol dire meno stress e depressione, in un Paese dove abbiamo tra i più alti usi di antidepressivi" e la "precarietà incide tantissimo".

Di Maio entra nel merito del provvedimento. "Vita breve per i contratti a termine: si passa dalla durata di 36 mesi a 12 mesi senza causale" spiega il ministro per il Lavoro. Le nuove norme illustrate dal ministro prevedono inoltre che in caso di licenziamento ingiusto il lavoratore può chiedere un indennizzo fino a 36 mensilità.

Tra le misure fiscali ci sono la tregua sullo spesometro, ultimo adempimento a febbraio e poi scompare; disattivazione del redditometro e abolizione dello split payment per le partite Iva.

Il governo giallo verde è stato "prima accusato di essere di destra, poi di sinistra" ma "qui non si tratta di essere di sinistra o di destra, ma di dare voce alle persone ignorate finora, e noi continueremo a farlo sempre più uniti e compatti, come in questo primo mese" scandisce Di Maio rivendicando come sia "cambiato l'atteggiamento nei confronti del nostro Paese".

Il premier Giuseppe Conte apre la conferenza stampa a Palazzo Chigi per la presentazione del dl dignità dicendosi "lieto, da presidente e responsabile di questo governo, che il primo decreto che caratterizza il nostro indirizzo politico sia intitolato al recupero della dignità". Il provvedimento varato, evidenzia, "contrasta la dimensione precaria del lavoro", perché la precarietà dei lavoratori "non può protrarsi nel tempo".

"Adotteremo misure per incentivare le attività imprenditoriali. Vogliamo una sana alleanza con il mondo del lavoro e imprenditoriale" assicura il presidente del Consiglio.

Conte fa il punto, più in generale, sui provvedimenti varati ieri dal Cdm e parla anche della questione migratoria. "Il tema immigrazione è sotto la nostra costante attenzione", rimarca. Il decreto approvato nella riunione di governo ieri sera prevede il trasferimento di "dieci motovedette e due unità navali destinate a rafforzare il pattugliamento" delle coste libiche.

"Oggi parliamo di dignità. Ecco, noi chiediamo dignità anche per quelle persone che si avventurano per terra e mare, avete visto quanti morti ci sono stati in questi giorni? Noi ci premuriamo sia di quando partono, sia del contrasto alla disumana tratta di essere umani" al centro del fenomeno migratorio, dice il premier rispondendo a una domanda sulla situazione in Germania.

"Se leggete con attenzione le conclusioni" del consiglio Ue del 27 e 28 giugno, "noi abbiamo affermato la nostra politica sulla migrazione - rivendica Conte - non integralmente, al 100%, ma per larghissima parte abbiamo affermato i nostri principi. Ogni giorno ci saranno nuove notizie - aggiunge poi entrando nel merito della situazione tedesca - ma la nostra posizione non cambia", sui movimenti primari e secondari, "se qualcuno pensa che invertiamo l'ordine logico, è un atteggiamento sbagliato e che non porta da nessuna parte. La nostra è una posizione ragionevole".