Assemini: "Nasce impianto per l'energia pulita"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

L'impianto fotovoltaico che sta nascendo ad Assemini "oltre recuperare una parte di territorio, non altrimenti utilizzabile, offre la possibilità di produrre energia pulita, tanto da farne un modello da seguire”. E' quanto ha sottolineato il sindaco di Assemini Sabrina Licheri aprendo i lavori dell’evento “Futuro in corso: il modello di Assemini – Energie nuove per antiche produzioni” presso il salone delle Saline Luigi Conti Vecchi di Macchiareddu.

L’occasione è la presentazione del nuovo impianto fotovoltaico, frutto dell’accordo di collaborazione tra Eni-Gse, siglato lo scorso 6 giugno, con potenza di 26 MWp, in fase di realizzazione presso il polo industriale di Assemini. L’impianto rientra nell’ambito del Progetto Italia che racchiude l’insieme delle iniziative che Eni sta realizzando allo scopo di valorizzare, in ottica sostenibile, le proprie aree industriali dismesse, in particolare nel Mezzogiorno. Dopo i saluti del sindaco ha preso la parola Luca Cosentino direttore Energy Solutions Eni, che ha illustrato alcuni progetti, simili a quello di Machiareddu, gia realizzati e in piena operatività, come quello di Porto Torres.