Wind Tre è tutta cinese

(AdnKronos)

Wind Tre diventa al 100% una controllata di CK Hutchison. La conglomerata di Hong Kong ha annunciato ieri l'acquisto del 50% del capitale della russa Veon per 2,45 miliardi di euro. "La transazione - si legge in una nota - renderà CK Hutchison il proprietario unico di un importante operatore di telecomunicazioni mobili in un mercato interessante". Un passo fondamentale, sottolinea la nota, "per consolidare una fetta importante delle attività di telecomunicazione di CK Hutchison".

La transazione, "sarà immediata e fortemente positiva per gli utili e per il flusso di cassa per gli azionisti di CK Hutchison". "Siamo lieti - ha commentato Canning Fok, co-Managing Director di CK Hutchison - di diventare gli unici proprietari di Wind Tre, che ci offre la piattaforma più forte possibile per aumentare il valore per i nostri azionisti. Avendo sperimentato la tecnologia mobile e la leadership digitale in Italia per oltre 15 anni, CK Hutchison spera di continuare a investire nel futuro digitale dell'Italia, avvantaggiando i consumatori e le imprese di tutto il Paese".

Il completamento dell'accordo rimane soggetto ad approvazione regolamentare nell'Ue e dell'Italia. L'intesa dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2018.