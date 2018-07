Benzina e diesel senza sorprese

(FOTOGRAMMA)

Permane la calma, per il quinto giorno consecutivo, sul fronte dei prezzi per i carburanti alla pompa. Lo dice Staffetta quotidiana che aggiorna i prezzi alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,638 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,618), diesel a 1,510 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,492).

Benzina servito a 1,752 euro/litro (+1, pompe bianche 1,661), diesel a 1,628 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,534). Gpl a 0,652 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,639), metano a 0,963 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,953).