Inalca acquisita il 60% di Mille sapori Plus

Inalca, società controllata dal Gruppo Cremonini, attraverso la società Inalca Food & Beverage, ha acquisito il 60% del capitale di Mille Sapori Plus Sp. z.o.o., operatore leader nella distribuzione di prodotti alimentari italiani nel mercato del foodservice Polacco. E' quanto si legge in una nota. Mille Sapori, con sede a Varsavia, è stata fondata otto anni fa dall'imprenditore italiano Luciano Pavone, che resterà socio al 40% e manterrà la gestione operativa del business come Ceo della Società.

Mille Sapori vende già oltre 1.300 referenze di prodotti alimentari di origine Italiana, che distribuisce con una flotta di automezzi propri che raggiungono in maniera capillare oltre 1.000 ristoranti, con un fatturato atteso per il 2018 pari a 88 milioni di Zloty (circa 20 milioni di euro).

La società ha un importante piano di sviluppo in quanto la Polonia, con una crescita del Pil tra le più alte in Europa ed una spesa per consumi delle famiglie cresciuta nel 2017 del 4,7%, è oggi una delle realtà più interessanti per il mercato della ristorazione fuori casa che è stimato in oltre 6,5 miliardi di Euro e che continua a crescere a ritmo sostenuto.

Per Inalca, che è partecipata al 28,4 % da Iq Made in Italy Investment Company (detenuta al 50% da Cdp Equity, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), l'acquisto di Mille Sapori è l’ultima di una serie di acquisizioni mirate alla creazione di una società leader nei mercati internazionali per la vendita e distribuzione di prodotti per la ristorazione italiana nel mondo, fungendo da piattaforma distributiva per tutti quei piccoli produttori Italiani che non hanno la forza e le infrastrutture per far arrivare i loro prodotti sulle tavole dei ristoranti e hotel dall’altra parte del mondo.

Inoltre, ulteriori sinergie potranno in futuro essere sviluppate una volta completato l’impianto di macellazione, disosso e produzione di carne bovina in fase di realizzazione da parte di Inalca a Socochin (a circa 70 km a nord di Varsavia) previsto entro la fine del prossimo anno.

“Con questa operazione IF&B -spiega Augusto Cremonini, Ceo di IF&B- ha l’opportunità di svilupparsi rapidamente in uno dei più dinamici mercati europei, in cui la domanda di prodotti di eccellenza della cucina Italiana è in costante e forte crescita. Con l’acquisizione di Mille Sapori, IF&B otterrà un eccellente presidio su tutto il territorio polacco”.

Per Guido Rivolta, Ceo di Cdp Equity “L’acquisizione di Mille Sapori è perfettamente coerente con la tesi di investimento di Cdp Equity in Inalca: rafforzare l’attività di distribuzione di prodotti agroalimentari all’estero, con l’obiettivo di promuovere e diffondere le eccellenze alimentari italiane nel mondo”. L'acquisizione in Polonia, segue quelle già effettuate da IF&B in Australia, Capo Verde, Thailandia, Usa, Malesia, Messico, Isole Canarie e Hong Kong, e porterà il fatturato di Inalca Food & Beverage a superare i 100 milioni di euro nel 2018.

Inalca Food & Beverage è la società controllata da Inalca SpA (Gruppo Cremonini) specializzata nella vendita e distribuzione internazionale di prodotti alimentari tipici del Made in Italy. Nata nel 2012, IF&B ha la missione di espandersi a livello globale attraverso la presenza diretta nei vari mercati, anche tramite l’acquisizione di piccoli e medi distributori locali in grado di garantire la copertura della “distribuzione dell’ultimo miglio”.

Cremonini, con oltre 16.000 dipendenti, e un fatturato complessivo 2017 di oltre 4 miliardi di euro, di cui circa il 35% realizzato all'estero, è uno dei più importanti gruppi alimentari privati in Europa ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e ristorazione. Il Gruppo, fondato nel 1963 da Luigi Cremonini e basato a Castelvetro di Modena, è leader in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne (Inalca, Montana, Manzotin, Ibis) e nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari (Marr).