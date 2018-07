Messenger down, l'app di Facebook non funziona

(Fotogramma)

Problemi per Facebook Messenger. La popolare app di messaggistica sarebbe 'down' dalle 9 di questa mattina. Il blocco starebbe impedendo agli utenti di visualizzare i messaggi in arrivo e - in alcuni gravi casi - sarebbero state cancellate intere chat. A lanciare per primi l'allarme sono stati gli utenti, che attraverso i social stanno cercando di trovare risposte da Facebook, finora rimasta in silenzio. Secondo Down Detector, il sito che mappa le interruzioni delle principali app in tutto il mondo, il problema riguarderebbe Stati Uniti, America centrale ed Europa. App bloccata anche in Italia, dove 'il crollo' è stato finora segnalato principalmente da Milano, Venezia, Roma, Napoli e Catania.