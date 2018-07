In Italia, nell'ambito del ribilanciamento della spesa pubblica, privilegiando gli investimenti rispetto alla spesa corrente, "c'è bisogno di ogni tipo di investimenti, che vanno dagli investimenti nella difesa, che vanno bene come investimenti strutturali. Dobbiamo fare anche investimenti di tipo tradizionale: crollano i Tribunali, crollano le scuole, c'è il dissesto idrogeologico", spiega il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in conferenza stampa al termine dell'Ecofin a Bruxelles.