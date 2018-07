Iliad vs ho., quale conviene?

(Afp)

Due nuovi operatori, due nuove competitive offerte per i futuri clienti. Iliad e ho., le due low cost della telefonia, promettono piani tariffari al ribasso e condizioni vantaggiose per gli utenti a solo un euro di differenza l'uno dall'altro. Ma quale conviene davvero di più? Ecco qualche informazione utile per scegliere meglio.

ILIAD - 5,99 euro al mese (più 9,99 per la Sim) per 30 giga di traffico dati, chiamate e sms illimitati. L'operatore garantisce inoltre ulteriori 2 giga di traffico dati da utilizzare all'estero. L'offerta, limitata al primo milione di abbonati, assicura un collegamento 4G+ disponibile ovunque e senza alcun limite di prestazioni. Inclusi nel prezzo anche diversi servizi tra cui segreteria telefonica, servizio 'mi richiami', navigazione hotspot, controllo residuo del credito, disattivazione servizi in sovrapprezzo, avviso di chiamata. Ai suoi abbonati, Iliad promette di non riservare sgradite sorprese: le condizioni del piano tariffario da 5,99 euro al mese rimarranno tali per sempre e senza alcuna modifica.

ho. - 6,99 euro al mese - più 9,99 per sim e attivazione e 7 euro per la prima ricarica, da cui saranno scalati 6,99 euro per il successivo rinnovo - per 30 giga di traffico dati in 4G su rete Vodafone, chiamate e sms illimitati. L'offerta, limitata al 31 luglio, assicura una copertura in Italia del 99%. Per evitare costi imprevisti, in caso di superamento della soglia mensile di traffico dati la navigazione (velocità 60 Mbit/s in download e 52 Mbit/s in upload) sarà bloccata fino al rinnovo successivo, la cui data potrà essere decisa autonomamente di mese in mese dall'utente. Inclusi nel prezzo anche qui diversi servizi: 'SMS ho. chiamato', controllo credito residuo, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell'offerta. Inoltre, i servizi digitali a pagamento (come ad esempio oroscopi, suonerie) saranno bloccati 'd'ufficio', mentre i numeri a pagamento come 199 o 899 disabilitati. Diversamente da Iliad, l'operatore si riserva il diritto di modificare offerte, servizi e condizioni del contratto.