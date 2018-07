Mutui, le migliori offerte di luglio

(Fotogramma)

Il momento è propizio per comprare casa e la congiuntura di fattori favorevoli è tale che anche i più indecisi possono convincersi ad acquistare. Con la fine dell’ombrello Bce, i tassi dei mutui italiani rischiano un’impennata? In realtà, niente sembra fermare la discesa dei tassi di interesse, che ritoccano la soglia dei minimi storici. Già il fatto che il programma di acquisti è stato prolungato fino a dicembre, ha rasserenato gli animi. A spingere verso i mutui quindi, è l’estrema convenienza legata ai tassi favorevoli, magari per trovare anche dei “saldi” estivi last minute.

Cosa ci porta questo mese di luglio? In generale, per tutte le banche si sono ridotti i TAN a tasso fisso grazie alla riduzione degli indici Irs. Nel dettaglio, Intesa Sanpaolo ha fatto qualche lieve taglio sui mutui entro il 70% di LoanToValue e durata 20 anni. Credem ha lievemente aumentato gli spread sui mutui a tasso fisso con importo inferiore ai 200 mila €, LTV inferiore o pari al 70% e durata inferiore o uguale a 20 anni. Di contro, ha eliminato le spese di incasso rata per chi richiede un mutuo di durata non superiore ai 20 anni e un LTV inferiore o pari al 70%.

Chi si decide a stipulare un mutuo, si imbatte in una miriade di offerte da confrontare. Cosa fare? La comparazione aiuta a districarsi e a scegliere quella su misura per le proprie esigenze. Ecco due simulazioni di acquisto realizzate per AdnKronos da MutuiSupermarket.it:

Simulazione per mutuo a tasso variabile - Mutuo acquisto, tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

Fra i primi 5 istituti che offrono i mutui più convenienti, abbiamo Credem (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,65%; TAN 0,32%; rata 602,52 €, TAEG 0,63%); IW Bank (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 0,85%; TAN 0,55%; rata 616,14 €; TAEG 0,65%), Hello Bank (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 0,90%; TAN 0,53%; rata 614,86 €; TAEG 0,65%); Intesa SanPaolo (istruttoria in filiale; Euribor 1 mese; Spread 0,90%; TAN 0,53%; rata 614,86 €; TAEG 0,69%), UBI Banca (istruttoria in filiale; Euribor 1 mese; Spread 0,85%; TAN 0,55%; rata 616,14 €; TAEG 0,69%).

Simulazione per mutuo a tasso fisso - Mutuo acquisto, tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

In questo caso, a luglio fra le 5 proposte più vantaggiose figurano quelle di IWBank (istruttoria online; TAN 1,45%; rata 672,35 €; TAEG 1,56%); Intesa SanPaolo (istruttoria in filiale; TAN 1,40%; 669,14 €; TAEG 1,57%); UBI Banca (istruttoria in filiale; TAN 1,45%; 672,35 €; TAEG 1,62%); Crédit agricole – Cariparma (istruttoria in filiale; TAN 1,52%; rata 676,85 €; TAEG 1,63%); Webank (istruttoria online; TAN 1,60%; rata 682,02 €; TAEG 1,64%).