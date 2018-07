"Nessuno" ha fretta di portare il Ceta, il trattato di libero scambio con il Canada, in Aula. "Vogliamo capire con dati concreti se realmente il Ceta è vantaggioso per il nostro Paese. Ad oggi ci sembra di no". Lo sottolinea il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio, a Bruxelles a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca, frenando rispetto alle precedenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, il quale aveva detto che "presto" il Comprehensive Economic and Trade Agreement sarebbe arrivato in Aula e sarebbe stato bocciato.