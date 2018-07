Sciopero contro l'acquisto di Ronaldo, Fca: "E' stato un flop"

Operai Fiat dello stabilimento di Pomigliano d'Arco (Foto di repertorio Ipa/Fotogramma)

"Anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse nei giorni scorsi in tema calcistico sono state un clamoroso flop. Soltanto 5 dipendenti hanno scioperato su circa 1.700 presenti al primo turno. La percentuale di adesione è stata dello 0,3%". Lo dichiara in una nota un portavoce di Fiat Chrysler Automobiles parlando di "ennesima conferma che i lavoratori di Melfi e Pomigliano hanno capito perfettamente che si trattava di proteste strumentali promosse da sigle di nessuna rappresentatività reale o da singole persone che avevano come unico scopo quello di farsi pubblicità per fini personali". "L’eco che hanno avuto queste agitazioni è stato enormemente sproporzionato rispetto alla realtà dei fatti che caratterizza il rapporto lavoratori-Azienda nei due impianti" conclude il portavoce.