Ue-Giappone, accordo su libero scambio

(Foto Afp)

Un accordo di libero scambio, che crea la più grande area aperta al mondo per il commercio. A firmarlo sono Ue e Giappone che hanno trovato un'intesa anche sulla condivisione e protezione dei dati personali di centinaia di milioni di europei. Ciò significa - si legge sul 'Financial Times - che la terza economia più grande del mondo sarà trattata e considerata come uno Stato membro dell'Ue in una parte cruciale della moderna economia digitale.

"Sono orgoglioso del fatto che oggi portiamo la nostra partnership strategica ad un nuovo livello con due accordi storici tra l'Ue e il Giappone: lo Strategic Partnership Agreement e l'Economic Partnership Agreement. Stiamo mettendo in piedi il più grande accordo commerciale bilaterale di sempre", ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, in conferenza stampa a Tokyo insieme al premier giapponese Shinzo Abe e al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

"E' un atto - continua Tusk, il cui discorso è stato trasmesso dai servizi audiovisivi della Commissione - di enorme importanza strategica per l'ordine internazionale basato sulle regole, in un periodo in cui alcuni lo mettono in discussione. Mandiamo il chiaro messaggio che siamo contro il protezionismo: l'Ue e il Giappone restano pronti per cooperare. Oltre al commercio - conclude - stiamo concordando anche un robusto quadro di riferimento per una serie di aree, come sicurezza e difesa, energia e clima, scambi tra popoli".