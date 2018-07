Toninelli: "Salveremo Alitalia"

(Fotogramma)

"Riusciremo a salvare Alitalia mantenendo il 51% in Italia. Ma chi rilancerà la compagna dovrà essere qualcuno che si occuperà di far volare le persone e basta". Lo dice Danilo Toninelli, ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, a Rainews24.

Quando al partner, il ministro non si sbilancia sui nomi di eventuali compagnie o cordate interessate, su tutte Lufthansa, ma ribadisce: "Non parlo di eventuali partner, ma parlo del fatto che gli investitori avranno la missione di far volare gli aerei e non altro".