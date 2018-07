Open Fiber a Udine con la banda larga

(Fotogramma)

Le applicazioni Smart City nella città di Udine sono da oggi una realtà: Open Fiber ha aperto la commercializzazione dei servizi della banda ultra larga per oltre 12mila unità immobiliari del comune che, grazie al piano di cablaggio della società guidata da Elisabetta Ripa, possono già usufruire di una connessione ultraveloce, sicura e a prova di futuro. Intanto continuano i lavori per raggiungere le circa 40mila unità immobiliari previste dal progetto dell’azienda nella città friulana, dove saranno stesi complessivamente quasi 25mila km di fibra ottica.

Grazie ad un investimento da 14 milioni di euro, Open Fiber sta cablando Udine in modalità FTTH (Fiber To The Home), portando quindi direttamente a casa degli utenti e negli uffici delle aziende e della Pubblica Amministrazione un’infrastruttura che supporta una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo, consentendo così il massimo delle performance. A sette mesi dalla firma della Convenzione con l’Amministrazione comunale, i vantaggi della fibra ultraveloce sono già disponibili per cittadini, Enti e imprese del territorio, e si estendono ad ambiti come ad esempio lo streaming online, l’e-learning, il telelavoro e la videosorveglianza.

Open Fiber punta a garantire la copertura delle maggiori città italiane con l’obiettivo di realizzare una rete quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del 'sistema Paese' e, in particolare, l'evoluzione verso 'Industria 4.0'. Grazie alla fibra ottica Open Fiber case, condomini, scuole, uffici, aziende e strutture della Pubblica Amministrazione velocizzeranno il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e P.A. e aumentando la produttività e la competitività delle imprese. Wind Tre è l’azienda che per prima ha commercializzato servizi su fibra Open Fiber per il comune di Udine. Nei prossimi mesi altri operatori nostri partner si aggiungeranno a Wind Tre.