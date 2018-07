Quando l'auto si detrae dalle tasse

(Fotogramma)

Dedurre l'auto nuova dalle tasse, ecco quando si può. I casi sono due: se siete disabili o avete un familiare che lo è, oppure se avete acquistato l'auto per la vostra azienda o attività professionale. Nel primo caso, infatti, è possibile portare in detrazione il veicolo acquistato con la legge 104, poiché il disabile ha diritto a una detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto, calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta solo una volta e per un solo veicolo nell'arco di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto. Se invece il veicolo è intestato al familiare disabile, questo deve essere fiscalmente a vostro carico per beneficiare della detrazione. Anche aziende e professioni titolari di Partita IVA possono detrarre dalle tasse i costi sostenuti per l'acquisto e il mantenimento dell'auto aziendale. I termini per la detraibilità dell'IVA e per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d'impiego dipende dalle caratteristiche del veicolo aziendale e dall'uso che se ne fa.

Come prima cosa è importante sapere che le agevolazioni si hanno per i veicoli immatricolati come autocarri per uso aziendale. Nel dettaglio, se questi non sono affidati ai dipendenti e hanno un peso inferiore ai 35 quintali godono della detrazione del 40% dell'IVA, mentre il costo è ammortizzabile al 20%, così come le spese d'impiego. Inoltre, se il mezzo viene utilizzato esclusivamente per la propria attività professionale o d'impresa l'IVA si detrae al 100%. Il costo degli autocarri con peso uguale o superiore ai 35 quintali, invece, non si può dedurre, mentre l'IVA si detrae al 100%. Per le autovetture - o anche autocarri - di peso inferiore ai 35 quintali che dietro pagamento di corrispettivo vengono affidate ai dipendenti l'IVA si detrae al 100%, mentre il costo è ammortizzabile senza limiti al 70%. Discorso differente per gli agenti e i rappresentanti: per questi, infatti, l’IVA si detrae del 100%, mentre per quanto riguarda la deducibilità del corso questi deducono l’80% del massimale.