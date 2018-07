Canone Rai, meno 10 per l'esenzione

Canone Rai, conto alla rovescia. Sono rimasti ancora 10 giorni ai contribuenti che hanno compiuto 75 anni e che, in possesso dei requisiti per godere dell'esonero del pagamento, vogliono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata fotocopia non autenticata del documento di identità. La scadenza del 31 luglio riguarda "coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre 2018", sempre che i 75 anni siano compiuti entro fine mese.

"La documentazione - ricorda 'Fisco Oggi', rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate - può essere consegnata direttamente a un ufficio territoriale delle Entrate o inviata con plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv - 00121 - Torino".