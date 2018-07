Paolo Fresu inaugura l'Enel Energia Tour

Si è tenuto ad Arezzo ieri sera il primo appuntamento di Enel Energia Tour, il tour musicale estivo di Enel, che coinvolge cinque città italiane: Arezzo, Pescara, Genova, Bologna e Palermo. La serata d’apertura, che ha visto alternarsi sul palco artisti locali e internazionali, si è conclusa con l’esibizione del jazzista Paolo Fresu, uno degli artisti italiani più importanti del panorama musicale internazionale. Un’esibizione ricca di suggestioni quella del Paolo Fresu Devil Quartet, con gli artisti capaci di amalgamarsi fra loro alla perfezione, creando ponti culturali attraverso la musica.

Andato in scena al parco Pertini di Arezzo, il concerto si è svolto su un palco diverso dal solito, libero di essere aggirato dai presenti a 360°, per una performance musicale che ha cercato di unire idealmente il pubblico con i musicisti sul palco. "Un palco informale, legato alla diversità e l’energia, che si legano al territorio e alla natura – ha affermato il trombettista sardo prima di esibirsi - L’energia è fondamentale, senza di essa la musica è spenta. Suonare con energia significa vivere, collaborare, comprenderci e riportare tutto verso il pubblico. Perché molta energia non è sinonimo di massimo volume, a volte per comprenderci meglio dobbiamo parlare pianissimo”.

Un concerto, quello di Paolo Fresu, dallo stile raffinato, sottile, suonato acusticamente per un suono più ricercato, nel tentativo di unire le persone attraverso un linguaggio ponte fra le culture, in un momento storico in cui le divisioni sociali rischiano di lacerare le strutture della nostra società. La musica, conclude Fresu, è un elemento di dialogo, uno dei pochi linguaggi che vanno oltre qualsiasi cosa. In questo momento storico c’è molto bisogno di musica, soprattutto se riesce ad unire popoli e persone.

Il concerto di Arezzo si è aperto con la performance del dj set dell’artista di casa Elia Perrone, seguito dal duo DJs Factori. A rendere ancora più particolare la serata aretina, ci hanno pensato i musicisti de L’Orchestra Instabile di Arezzo, una realtà unica nel panorama territoriale, composta da quattro violini, una viola, un violoncello, un contrabbasso, un flauto e un clarinetto. Un’esibizione che ha spaziato fra i generi musicali, dai brani di George Gershwin, Leroy Anderson e Duke Ellington.

“Stasera siamo presenti con un ensemble di OIDA, una rete di associazioni che cerca di raccogliere le varie Arti di Arezzo, hanno dichiarato Paolo Vaccari e Lorenzo Rossi, de l’Orchestra Instabile. Abbiamo risposto a questo invito con molta energia e impegno, cercando di trasmettere emozioni al pubblico. Con le dodici associazioni che compongono il nostro gruppo, cerchiamo di produrre una programmazione artistica per il bene della città, unendo più anime possibili”.

Una serata proseguita con la splendida e suggestiva esibizione del DJ Khalab Trio, composto da Dj Khalab, Tommaso Cappellato - batterista e compositore - e Gabin Dabyre, poliedrico musicista e cantautore del Burkina Faso, prima di concludersi con la splendida musica del Paolo Fresu Devil Quartet.

“Siamo molto felici di partire da Arezzo - dichiara Nicola Giuliani, direttore artistico del tour. Attraverso un palco particolare, progettato per coinvolgere il territorio e le sue energie, cerchiamo di accogliere nello stesso spazio gli artisti del territorio, le associazioni e musicisti di livello internazionale. Partendo dall’idea di raccontare la musica da varie angolazioni, attraverso vari artisti, abbiamo deciso di attraversare l’Italia. Adesso toccherà a Pescara, poi a settembre Genova, Bologna e Palermo".

Il tour di Enel Energia ripartirà il 28 luglio da Pescara, per poi spostarsi nelle città di Genova, Bologna e Palermo. In ogni tappa si esibiranno artisti diversi, di livello nazionale e internazionale, tra musica Jazz, pop, classica e indie. Per raccontare l’Italia di oggi e di ieri, ma anche per stimolare, incuriosire, evocare atmosfere e divertire.