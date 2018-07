Utilitalia lancia gallery sui servizi pubblici

La Gallery sul sito Utilitalia.it

Cantieri e nuovi lavori che intrecciano innovazione, tecnologia e sviluppo sostenibile nella vita quotidiana delle persone. Questa volta Utilitalia, la Federazione delle imprese di acqua ambiente e energia, parla per immagini e lancia una gallery dei servizi pubblici sul proprio sito.

Non è "solo una piattaforma aperta al contributo di tutte le aziende associate -e a beneficio di cittadini, giornalisti e studenti- ma anche un archivio multimediale in stretto contatto con i social network; in particolare con Instagram, dove Utilitalia è presente con il proprio profilo @utilitalia" spiega la Federazione.

In questo modo, aggiunge Utilitalia, "scorrendo fotografie e immagini, la Federazione prova a raccontare il lavoro di oltre 96 mila persone delle 500 aziende associate che ogni giorno assicurano i servizi pubblici a tutti i cittadini, garantendo acqua corrente dai rubinetti di casa, luce elettrica, gas, e pulizia ambientale delle città".