Buoni pasto, ad agosto si cambia

(Foto Adnkronos)

Novità in arrivo sul fronte dei buoni pasto degli statali. Dopo la disdetta della convenzione con Qui!Group, ora si sta lavorando per risolvere la situazione prima possibile evitando di danneggiare ulteriormente i dipendenti pubblici. In particolare, "entro i primi giorni di agosto dovrebbe esserci un nuovo fornitore che erogherà i buoni pasto", ha annunciato il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, accogliendo la notizia come "un primo significativo passo in avanti".

Il caos sui buoni pasto è esploso dopo che la Consip ha annunciato la risoluzione della convenzione con la società Qui!Group "per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali". Tra i disservizi contestati al fornitore la mancata spendibilità dei buoni emessi ed il mancato rimborso degli stessi alle imprese esercenti. Da qui la chiusura dell'accordo con il fornitore di Qui!Ticket correndo il rischio di lasciare migliaia di lavoratori senza buoni pasto.