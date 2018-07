Ilva, Di Maio: "Avvio procedimento per annullamento gara"

(Fotogramma)

"A seguito delle verifiche interne sul dossier Ilva e del parere fornito dall’Anac si ritiene che ci siano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo finalizzato all’eventuale annullamento in autotutela del decreto del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della gara". E' quanto si legge in una nota del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.

"È un procedimento disciplinato per legge - afferma Di Maio - che durerà 30 giorni. Un atto dovuto per accertare i fatti a seguito delle importanti criticità emerse. Ad ogni modo - conclude il Ministro - domani incontrerò i vertici di ArcelorMittal per proseguire il confronto sull’aggiornamento della loro proposta".