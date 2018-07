Milano rimbalza con Fca, Ftse Mib +1,24%

Chiusura positiva per le piazze finanziarie europee con Milano che mette a segno un progresso dell'1,25%, sostenuta dal rimbalzo della galassia Agnelli che nella giornata di ieri aveva registrato un pesante calo. In attesa dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, le Borse del Vecchio Continente terminano in rialzo: Francoforte +1,12%, Parigi +1,04%, Londra +0,7%. A Milano il Ftse Mib avanza dell'1,25% a 21.874 punti, mentre l'All Share segna +1,09% a 24.083. Tra le blue chips, Fca avanza del 2,39%, Cnh +3,78%, Ferrari +0,4%. La cassaforte della famiglia, Exor, segna +1,53%. In netto rialzo anche Stmicroelectronics, in vetta al Fste Mib ( +4,12%). Ben intonati i titoli del comparto bancario con Unicredit (+3,55%), Banca Generali (+2,48%) e Intesa Sanpaolo (+3,08%)