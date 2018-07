Svolta Ilva, ArcelorMittal dice sì a tutto

(Fotogramma)

Ilva rivede la luce. ArcelorMittal ha informato i Commissari straordinari di Ilva che accetta tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo al contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017. Ad annunciarlo è il gruppo in una nota. ArcelorMittal "confida che questi impegni aggiuntivi evidenzino al Governo e agli altri stakeholder nazionali e locali interessati il suo pieno impegno per una gestione responsabile di Ilva".

ArcelorMittal, prosegue la nota, "è fiduciosa che, con il supporto del Governo, sarà ora possibile finalizzare nei prossimi giorni l’accordo con i sindacati in modo da poter completare rapidamente l'operazione".

ArcelorMittal, si sottolinea, "è desiderosa di mettere in atto il suo programma di turnaround nel più breve tempo possibile in modo da assicurare un futuro sostenibile per Ilva, i suoi lavoratori, i suoi fornitori, i suoi clienti industriali e, nello stesso tempo, la tutela dell’ambiente e il benessere delle comunità locali".

DI MAIO - “In giornata analizzeremo la proposta di ArcelorMittal - ha detto il vicepremier Luigi Di Maio - comunque andiamo avanti con gli accertamenti del caso. Ma sia chiaro che le due cose vanno insieme”. Il ministro ha ribadito la necessità di condurre "dopo le criticità sollevate dall’Anac" tutti gli accertamenti necessari sulla gara “perché non stiamo parlando di affidargli lo stabile di un quartiere ma la più grande acciaieria d’Europa” il cui impatto sulla salute è stato “devastante”.