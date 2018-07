Addio a Marchionne, Fca giù in Borsa

(Afp)

Nel giorno della morte di Sergio Marchionne, il titolo Fca è crollato in Borsa. L'addio al manager è terminato ieri in Piazza Affari con una perdita del 15,5% a 13,99 euro. A pesare, nonostante l'annuncio dell'azzeramento del debito, anche il taglio delle stime sul 2018. Il secondo trimestre è stato "duro" come "anche Marchionne aveva anticipato", ha detto il nuovo ad Fca Mike Manley aprendo la sua prima conference call. Prima di iniziare con la presentazione dei risultati del trimestre, Manley ha chiesto un minuto di silenzio e ha parlato di "una giornata triste e difficile" per una notizia che "mi ha spezzato il cuore". "Non c'è dubbio che Sergio fosse uomo speciale che ci mancherà".

"Abbiamo dimostrato in passato capacità di essere flessibile, e se ci saranno opportunità da cogliere" saranno valutate, ma "fondamentalmente il mio mandato è quello di realizzare il piano" 2018-2022, ha poi sottolineato l'ad, che ha collaborato alla definizione del piano proprio al fianco di Marchionne. Manley ha ribadito come oggi Fca sia "una struttura forte e indipendente".

ADDIO A MARCHIONNE - Il manager ed ex ad Fca Marchionne è morto ieri in ospedale a Zurigo, dove era ricoverato da fine giugno per un intervento alla spalla destra. A provocarne il decesso sarebbe stato un arresto cardiaco, il secondo in pochi giorni. A quanto si apprende, infatti, durante la fase di recupero dall’intervento si sarebbero manifestate improvvise quanto imprevedibili complicazioni post operatorie che hanno provocato il primo arresto. Di qui il trasferimento del manager in terapia intensiva per essere sottoposto a un costante monitoraggio. E, mentre ancora si trovava in terapia intensiva, sempre a quanto si apprende, sarebbe sopraggiunto un secondo arresto cardiaco, stavolta fatale. Non, quindi, l’evoluzione negativa di un male incurabile come si era ipotizzato quando si era diffusa la notizia di un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute.