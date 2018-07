Canone, scatta l'esenzione

(AdnKronos)

Conto alla rovescia per l'esenzione dal canone Rai. Entro martedì 31 luglio, infatti, tutti coloro che - già compiuti i 75 anni - sono "in possesso dei requisiti per godere dell'esonero del pagamento" devono presentare una autocertificazione ("dichiarazione sostitutiva di atto notorio") con allegata la fotocopia non autenticata del documento di identità.

"La documentazione - ricorda 'Fisco Oggi' - può essere consegnata direttamente a un ufficio territoriale delle Entrate o inviata con plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1 S.A.T., Sportello abbonamenti Tv, 00121 Torino".