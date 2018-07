Carburanti, tornano gli aumenti

(Fotogramma)

Dopo ventidue giorni di stasi, tornano a muoversi i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. E si muovono al rialzo, accogliendo l'analogo andamento delle quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,630 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,611), diesel a 1,502 euro/litro (-1, pompe bianche 1,484). Benzina servito a 1,745 euro/litro (-1, pompe bianche 1,655), diesel a 1,622 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,528). Gpl a 0,651 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,639), metano a 0,963 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,953).

Quanto ai prezzi nelle diverse Regioni, il gasolio self è meno caro in Molise e Campania. Prezzi più alti invece a Trento e Bolzano, in Valle d'Aosta e Friuli e in Basilicata.