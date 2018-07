Pensioni, liquidati 228.382 assegni in primi 6 mesi

Nei primi sei mesi del 2018 l'Inps ha liquidato 228.382 assegni complessivamente, di cui 89.688 delle gestioni dei lavoratori autonomi. L'importo medio delle pensioni è stato di 1.084 euro. E' quanto rileva l'Inps nel monitoraggio dei flussi pensionistici con i dati aggiornati, al secondo trimestre del 2018, in base alla rilevazione effettuata il 2 luglio 2018.

Con riferimento al Fondo dei lavoratori dipendenti si registra "un numero complessivo di liquidazioni di vecchiaia e anzianità/anticipate decorrenti nel primo semestre decisamente inferiore al corrispondente valore del 2017 e analogo andamento si osserva nelle tre principali gestioni dei lavoratori autonomi: la differenza rilevata in questo monitoraggio, che in parte verrà colmata con lo smaltimento delle giacenze di pertinenza del primo semestre nei mesi successivi, è riconducibile essenzialmente all'aumento del requisito di età richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia delle donne" commenta l'Inps.