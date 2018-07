Dl Dignità, niente rincari per colf e badanti

(Fotogramma)

Via libera al decreto legge dignità da parte delle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Il provvedimento da lunedì sarà in aula. Tra le modifiche approvate c'è anche quella che riguarda colf e badanti: le famiglie che rinnovano i contratti a tempo determinato non dovranno pagare la maggiorazione contributiva dello 0,5%. “Pericolo scampato per i datori di lavoro domestico", dice Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, aderente Confedilizia e firmataria del contratto collettivo che regola il settore, commentando l’approvazione dell’emendamento che esclude il settore domestico dai rincari previsti nel decreto Dignità per chi rinnova il contratto a tempo determinato. "Il nostro ringraziamento oggi - continua - va al Pd e a tutte le forze politiche che hanno lavorato in Commissione per portare a casa un risultato importante, una vittoria che prima di tutto è delle famiglie”.

“Al di à dei numeri, che si tratti di tante o di poche persone era importante difendere la categoria, quella delle famiglie che ogni giorno, per necessità di varia natura, decidono di affidarsi alle cure di colf, badanti o baby sitter e che per troppo tempo sono state lasciate sole a gestire, anche economicamente, tutto il peso dell’assistenza. Alla luce di quanto accaduto oggi - conclude - siamo fiduciosi che i tempi siano finalmente maturi per un’inversione di rotta: il prossimo passo è quello di modificare la fiscalità concedendo la totale deduzione del costo del lavoro domestico”.