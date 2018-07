Ilva, ArcelorMittal: "Ampliamento tavolo inatteso"

(Fotogramma/Ipa)

La decisione del ministro Di Maio di allargare la partecipazione al tavolo istituzionale di confronto sull'Ilva "è per noi del tutto inattesa". Così anche per ArcelorMittal, come si legge in una lettera che l'Adnkronos ha potuto visionare, la scelta del governo di ampliare a 62 delegazioni la partecipazione al confronto previsto per domani arriva imprevista.

"In merito alla comunicazione con cui ieri il Ministero ha allargato ad un ampio numero di soggetti privati il tavolo istituzionale convocato per lunedì, teniamo a precisare che la nostra società non era stata messa previamente al corrente di tale decisione, che quindi anche per noi è del tutto inattesa", dice ArcelorMittal.

"Siamo aperti al dialogo con tutti i portatori d’interesse e che questo avvenga nel rispetto delle istituzioni in un percorso condiviso, consono e costruttivo", prosegue la multinazionale dell'acciaio che auspica per questo come "sarebbe utile avere al tavolo anche il Ministero dell’ambiente ed i tecnici del Governo che hanno lavorato alla loro controproposta, i quali sono ovviamente portatori di un interesse qualificato in ragione del tema oggetto dell’incontro".