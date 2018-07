Ilva, Di Maio: "Troppe sigle? Ascoltiamo tutti"

(Fotogramma)

"Troppe sigle oggi al tavolo sull'Ilva?", ebbene "ci sono i portatori di interesse" e questo a riprova che il metodo del M5S "è ascoltare tutti". A rimarcarlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando a Omnibus, su La7 prima di avviare al Mise il tavolo sull'Ilva che vede a confronto 62 sigle tra associazioni ed enti locali.

Il maxi tavolo istituzionale è l'occasione per la presentazione da parte di ArcelorMittal dell'addendum migliorativo della proposta ambientale di acquisto dell'acciaieria concordata con il governo nei giorni scorsi. "Il tema è sempre lo stesso: per anni ci sono state tante parti del Paese che non sono state ascoltate" ha ricordato il titolare del Mise spiegando che "l'Ancelor Mittal ha chiesto di voler spiegare il piano" a tutti gli stakeholder e che si sta solo applicando il metodo di ascolto che il M5S ha sempre voluto assicurare.

"Non riesco a capire perché si sta facendo tanto baccano - ha sottolineato Di Maio -. Sto cercando di mettere insieme tutte le sensibilità di quel territorio, ma non per risolvere in due ore" il dossier Ilva. "Stamattina - ha chiarito il ministro - il tavolo non è decisionale". Secondo la costruzione dei partecipanti al tavolo, Di Maio ha avviato il confronto sottolineando di essere ''consapevole che questa procedura possa sembrare inusuale ma ci tenevo a far vedere a tutti i soggetti interessati l'evoluzione del piano da parte di Mittal perché una cosa è leggerlo, un'altra parlarne dal vivo. Ma sono consapevole dei tempi ed è subito ho preso a cuore la questione''.

LA POLEMICA - Ieri decisione di allargare la partecipazione al tavolo istituzionale alle 62 delegazioni ha fatto salire i toni. Alcuni hanno bollato l'iniziativa come un affollamento che non consentirebbe un confronto serio mentre il tempo stringe e una nuova incertezza grava sulla trattativa in attesa del verdetto dell'Avvocatura di Stato sull'eventuale annullamento dell'aggiudicazione della gara sull'Ilva alla cordata AmInvestco.

La decisione di allargare il confronto ha colto alla sprovvista la stessa ArcelorMittal, mentre il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha fatto sapere che diserterà l'incontro, parlando di "dilettantismo spaccone, che il ministro Di Maio ci spaccerà sicuramente per trasparenza e democrazia". Già ieri Di Maio aveva precisato che "il tavolo non è stato convocato per trasformarsi in un club privato dove si discute nell'oscurità" e che "tutto deve essere trasparente".

IL PUNTO DI EMILIANO - Prima di partecipare alla mega riunione al Mise, il governatore della Puglia, Michele Emiliano ha fatto il punto: "Ci avevano detto che il piano ambientale, il piano occupazionale non si poteva cambiare, che Mittal sarebbe scappato via - ha detto - che stavamo rischiando nel chiedere di più dal punto di ista ambientale, dal punto di vista occupazionale e di far scappare l'acquirente. Non è vero, non è scappato, è ancora qua, la fabbrica gli interessa lo stesso e questo è un punto molto importante''.

Per Emiliano, bisogna ora ''guardare con attenzione l'offerta, soprattutto quella ambientale. Io ho una gerarchia chiara in testa: viene prima la salute delle persone, poi l'occupazione e gli interessi strategici del paese. È chiaro che oggi sono assolutamente felice che tutte le organizzazioni siano qui, questa non è una decisione tecnica ma c'è da rendere trasparenti i dati sui quali verrà presa la decisione dal ministro. Adesso non solo c'è tutta la regione Puglia ma anche i singoli esponenti''.

"Chiunque abbia pensato che una riunione con tutti i cittadini e le associazioni che da anni combattono per la salute e per l'ambiente sia una mancanza di rispetto verso le istituzioni, evidentemente ha una idea delle istituzioni che io non riesco a capire - ha sottolineato Emiliano -. Io non mi sento minimamente diminuito nel mio ruolo di Presidente dal fatto che ci siano tutte le associazioni anzi mi sento vicino alla comunità". E sulla decisione del sindaco di Taranto di disertare la riunione ha aggiunto: "Lo sostituiremo in qualche maniera perché la comunità tarantina è presente con i cittadini, il sindaco viene sostituito dai cittadini, è semplicissimo. Quando uno non va ad una riunione il vuoto viene riempito dal pieno".

L'ADDENDUM DI ANCELOR MITTAL - . Nell'addendum che Ancelor Mittal presenta alle parti oggi, sul piano ambientale l'azienda si impegna a vincolare l'incremento della produzione per il periodo successivo alla durata del piano all'impiego di processi di produzione alimentati a gas o di processi alternativi a basso utilizzo di carbone. Ma non solo. Tra i punti c'è anche quello di eliminare le fonti di inquinamento attraverso l'implementazione delle misure di tutela ambientale e accelerare i tempi di esecuzione degli interventi ambientali.

Il documento, si legge, "è meramente illustrativo degli impegni aggiuntivi che AM Investco Italy è disponibile ad assumere nei confronti dei Commissari Straordinari delle società del Gruppo Ilva in AS, in aggiunta agli impegni già assunti in sede di offerta e nel contratto valido e vincolante firmato il 28 giugno 2017". Tra gli esempi di cosa significano per l'ambiente i miglioramenti rispetto a DPCM del dicembre 2017, i passi aggiuntivi comporteranno, segnala il documento, per "la CO2 una riduzione del 15% delle emissioni per tonnellata di acciaio liquido prodotto, sull'impianto sinterizzazione (rispetto alle migliori tecnologie Europee disponibili), riguardo le polveri una riduzione del 30%, rispetto alle diossine una riduzione del 50%, sul 'Wind Days' l'azzeramento polveri al 2020, ovvero 18 mesi in anticipo, per l'acqua la riduzione di utilizzo del 15% al 2023, sui rottami, economia circolare attraverso utilizzo rottami per ridurre ulteriormente CO2 e consumo energetico".