Fs, rinnovati i vertici: Battisti ad e Castelli presidente

(Fotogramma)

Rinnovati i vertici delle Fs. Gianfranco Battisti è il nuovo amministratore delegato mentre Gianluigi Vittorio Castelli è il nuovo presidente. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in un post su Facebook.

"Abbiamo rinnovato il Cda di Ferrovie e siamo felici per le nostre scelte. Alla faccia di chi ci accusava di voler occupare delle poltrone, ai primi due gradini abbiamo messo due eccellenti manager interni all’azienda - Gianfranco Battisti come Ad e Gianluigi Vittorio Castelli come presidente - che, a differenza di qualche loro predecessore, conoscono benissimo la struttura e sanno come far marciare i treni" scrive Toninelli.

Toninelli spiega che sono state confermate "nell’organo di amministrazione due consigliere che si erano dimesse in tempi non sospetti, mostrandosi in disaccordo rispetto alla scelta del precedente board di non applicare la clausola etica per l’Ad decaduto. Vedete come certe accuse sono fuori dal mondo? Lo dimostriamo con i fatti" sottolinea.

"Esperienza, efficienza ed etica: direi che sono le tre 'E' che devono andare sempre a braccetto", rimarca Toninelli. "Adesso buon lavoro al nuovo Cda, cui toccherà far viaggiare al meglio Le Frecce, ma soprattutto potenziare il trasporto su ferro regionale, in primis per dare sicurezza e comfort ai pendolari che ogni mattina scelgono per muoversi un mezzo pulito e condiviso come il treno. Una scelta che deve smettere di essere di coraggio e deve diventare di normalità" conclude il ministro.