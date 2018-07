Alitalia, il piano del governo

(Fotogramma)

Una compagnia aerea nazionale con il 51% italiano e con un partner industriale forte. E' questo il progetto di rilancio che il governo intende mette in atto per Alitalia. A illustrarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso di un'audizione al Senato.

"Siamo convinti che Alitalia non vada semplicemente salvata in un'ottica di sopravvivenza economica bensì rilanciata, nell'ambito di un piano strategico nazionale dei trasporti, che non può prescindere dalla presenza di un vettore nazionale competitivo in capo all'Italia e con un partner industriale in grado di farla volare", ha detto Toninelli.

"Sono in corso - ha riferito Toninelli - da parte di questo governo le interlocuzioni necessarie con tutti i player internazionali per assicurare un futuro a questa azienda, per tutelare al meglio le esigenze dei lavoratori e del gruppo". Per il titolare del Mit, "la futura governance garantisca la realizzazione di un piano industriale che sappia cogliere tutte le opportunità offerte dalle rotte internazionali non solo tradizionali ma anche verso nuove destinazioni".